Стоматолог предупредила об опасности популярных средств для отбеливания зубов

Многие мечтают о белоснежной улыбке, но не все задумываются о последствиях домашнего отбеливания. Стоматологический гигиенист клиники «Все свои» Анна Железняк в беседе с «Чемпионатом» объяснила, какие способы безопасны, а от каких лучше отказаться, чтобы не разрушить эмаль.

По словам эксперта, пациенты часто приходят с жалобами на чувствительность после использования отбеливающих пенок и паст, купленных на маркетплейсах. Пенки, обещающие растворить налёт за секунды, содержат агрессивные ПАВ и кислоты. Ощущение жжения и шершавости эмали — это химическая эрозия. Зуб лишается защитной плёнки, становится шероховатым, и на него моментально налипают красители от еды, особенно у курильщиков.

Что касается отбеливающих паст, здесь тоже есть подвох. Многие тюбики имеют индекс абразивности RDA 150-200 единиц, тогда как безопасным для регулярного ухода считается показатель 70-80. Такие пасты работают как наждачка: сошлифовывают окрашенный налёт, но вместе с ним стирают защитный слой эмали. В итоге улыбка светлеет лишь на пару дней, а затем появляется гиперестезия — боль на холодный воздух, кислое и даже прикосновение щётки.

Эксперт разграничила понятия «осветление» и «отбеливание». Осветление — это профессиональная гигиена, например, процедура Air Flow, которая снимает налёт и возвращает зубам их природный оттенок. Отбеливание же — химический процесс, меняющий цвет зуба.

Самым щадящим домашним методом Железняк назвала отбеливание по индивидуальным капам с гелем низкой концентрации, подобранным врачом. Быстрое и мощное отбеливание возможно только в стоматологическом кресле.

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