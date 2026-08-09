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Эндокринолог назвала неочевидный симптом инсулинорезистентности

Эндокринолог назвала неочевидный симптом инсулинорезистентности
Неочевидный симптом инсулинорезистентности
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Этот симптом часто остаётся без внимания, хотя указывает на серьёзные нарушения в обмене веществ. Постоянная сонливость после приёма пищи может быть признаком инсулинорезистентности — состояния, предшествующего диабету, предупредила врач-эндокринолог Юлия Сотникова в беседе с NEWS.ru.

Особенно насторожиться стоит, если желание прилечь возникает через один-два часа после еды, сопровождается снижением концентрации и появляется регулярно. Чаще всего такая реакция случается после продуктов с легкоусвояемыми углеводами.

«Подобные проявления связаны с колебаниями уровня глюкозы и повышенной выработкой инсулина», — пояснила специалист.

Инсулинорезистентность развивается, когда клетки перестают правильно реагировать на инсулин. Со временем это может привести к диабету второго типа, ожирению и другим метаболическим нарушениям.

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