Онколог назвал первый «тихий» сигнал рака, который легко пропустить

Многие ошибочно полагают, что онкологические заболевания обязательно сопровождаются болью. Однако на практике это не так, рассказал Life.ru главный врач АСС Медикал, онколог и химиотерапевт Сергей Астафуров. По словам эксперта, боль возникает уже на поздних стадиях, когда опухоль прорастает в окружающие ткани или затрагивает нервные окончания. До этого болезнь может долго развиваться незаметно.

Первым тревожным сигналом, на который стоит обратить внимание, может стать необъяснимая потеря веса. Пациенты часто замечают, что одежда становится свободнее, снижается аппетит и появляется слабость, только позже выясняется, что причиной стало онкологическое заболевание.

Астафуров объяснил, что опухоль — активная ткань, потребляющая большое количество энергии. Организм начинает быстрее расходовать собственные запасы, теряя не только жировую, но и мышечную массу. Некоторые опухоли выделяют вещества, влияющие на аппетит и воспалительные процессы, что также способствует снижению веса.

Важно понимать, что потеря веса сама по себе не является однозначным признаком рака. Причинами могут быть заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, болезни ЖКТ, хронические инфекции или стресс. Однако если за несколько месяцев без изменения питания и физической активности человек потерял более 5-10% массы тела, особенно в сочетании со слабостью, снижением аппетита, длительной температурой или ночной потливостью, откладывать обследование не стоит.

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