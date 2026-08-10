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Эксперт объяснила, когда потеря веса является опасным симптомом

Эксперт объяснила, когда потеря веса является опасным симптомом
Когда потеря веса является опасным симптомом
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Похудение без усилий — мечта многих людей, однако если килограммы уходят сами собой, это может быть серьёзным сигналом организма. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ИМД Пироговского Университета Наталья Сидорова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, когда стоит бить тревогу и почему паниковать раньше времени не нужно.

Специалист подчёркивает, что в онкологической практике необъяснимая потеря веса — один из ключевых маркеров, требующих внимания. Однако важно различать обычные колебания и патологический процесс. Речь идёт о ситуации, когда человек худеет без изменения рациона, спортивных нагрузок или приёма специальных препаратов. Критическим порогом эксперт называет потерю 5-10% исходной массы тела за примерно полгода.

«За короткий период вес может меняться из-за жидкости, особенностей питания или физической нагрузки, — поясняет Сидорова. — Поэтому мы обращаем внимание на длительное течение: когда одежда становится заметно свободнее, уменьшается мышечная масса, появляются слабость и снижение аппетита».

Причины такого состояния могут быть куда более разнообразными, чем предполагают пациенты. Иногда человек просто перестаёт замечать, что стал меньше есть — это случается при затяжном стрессе, депрессии, тревожных расстройствах или нарушениях сна. У пожилых людей вес часто уходит из-за проблем с зубами, глотанием или притупления вкусовых ощущений.

Тем не менее существуют «красные флаги», игнорировать которые опасно. Врач призывает обращать пристальное внимание на сочетание потери веса с такими симптомами, как:

  • прогрессирующая слабость;
  • лихорадка и ночная потливость;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • появление синяков без причин;
  • стойкие боли, нарушение глотания, длительная диарея или рвота.

Наличие даже нескольких из этих признаков требует обследования. Однако Наталья Сидорова призывает не впадать в панику раньше времени: сама по себе потеря веса — неспецифичный симптом, который нельзя оценивать в отрыве от других жалоб и анализов.

Сначала нужно записаться на приём к терапевту. Стандартное начало диагностики включает общий и биохимический анализы крови, проверку функции печени и почек, уровня глюкозы, показателей воспаления и гормонов щитовидной железы.

При этом врач не рекомендует начинать самостоятельное обследование с дорогостоящих онкомаркеров или тотальной компьютерной томографии всего тела.

«Универсального теста, который сразу определит причину потери веса, не существует, — резюмирует Сидорова. — Обследование должно быть последовательным и назначаться врачом с учётом конкретной клинической ситуации».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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