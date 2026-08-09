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Эксперт рассказала, как достойно выйти из ситуации, если вы опоздали или не подготовились

Эксперт рассказала, как достойно выйти из ситуации, если вы опоздали или не подготовились
Как достойно выйти из ситуации
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Утро может начаться не с кофе, а с паники: будильник не прозвенел, а встреча уже идёт, или до презентации осталось 10 минут, а материалы не готовы. Певица и актриса Алла Рид в беседе с «Чемпионатом» поделилась советами, как выйти сухим из воды с достоинством и не испортить репутацию.

Эксперт отмечает, что люди редко осуждают сам факт опоздания или неподготовленности. Гораздо важнее — реакция на ошибку. Те, кто судорожно ищет оправдания, списывая всё на пробки или сломавшийся лифт, только привлекают к себе внимание. Те, кто честно признаёт ошибку, вызывают уважение.

Первое правило — меньше оправданий. Если вы опоздали, не нужно превращать своё появление в представление с долгими объяснениями. Коротко извинитесь, поблагодарите за ожидание и сразу включайтесь в процесс.

Второе — честность. Если вы не подготовились, не стоит наугад отвечать на вопросы или делать вид, что всё под контролем. Профессиональнее будет признать, что вам нужно уточнить информацию или проверить данные.

Третье — предлагайте решение. Одного признания недостаточно. Если вы покажете, как собираетесь исправить ситуацию, окружающие оценят. Назовите точное время, когда предоставите отчёт, или быстро ознакомьтесь с тем, что уже обсудили. Это покажет вас ответственным человеком.

Алла Рид подчеркнула, что ошибки случаются со всеми, и окружающие редко рассматривают единичный промах как катастрофу. Однако если подобное становится привычкой, доверие постепенно исчезает, каким бы классным специалистом вы ни были. Разница лишь в том, как человек реагирует на трудности и какие выводы делает.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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