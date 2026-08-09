Эксперт рассказала, как достойно выйти из ситуации, если вы опоздали или не подготовились

Утро может начаться не с кофе, а с паники: будильник не прозвенел, а встреча уже идёт, или до презентации осталось 10 минут, а материалы не готовы. Певица и актриса Алла Рид в беседе с «Чемпионатом» поделилась советами, как выйти сухим из воды с достоинством и не испортить репутацию.

Эксперт отмечает, что люди редко осуждают сам факт опоздания или неподготовленности. Гораздо важнее — реакция на ошибку. Те, кто судорожно ищет оправдания, списывая всё на пробки или сломавшийся лифт, только привлекают к себе внимание. Те, кто честно признаёт ошибку, вызывают уважение.

Первое правило — меньше оправданий. Если вы опоздали, не нужно превращать своё появление в представление с долгими объяснениями. Коротко извинитесь, поблагодарите за ожидание и сразу включайтесь в процесс.

Второе — честность. Если вы не подготовились, не стоит наугад отвечать на вопросы или делать вид, что всё под контролем. Профессиональнее будет признать, что вам нужно уточнить информацию или проверить данные.

Третье — предлагайте решение. Одного признания недостаточно. Если вы покажете, как собираетесь исправить ситуацию, окружающие оценят. Назовите точное время, когда предоставите отчёт, или быстро ознакомьтесь с тем, что уже обсудили. Это покажет вас ответственным человеком.

Алла Рид подчеркнула, что ошибки случаются со всеми, и окружающие редко рассматривают единичный промах как катастрофу. Однако если подобное становится привычкой, доверие постепенно исчезает, каким бы классным специалистом вы ни были. Разница лишь в том, как человек реагирует на трудности и какие выводы делает.

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