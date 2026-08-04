Чемпион России по свободному плаванию рассказал, как легче преодолевать большие дистанции

Чемпион России по свободному плаванию Александр Шемяков в интервью «Чемпионату» рассказал, как легче преодолевать большие дистанции на воде. В июле 2026 года в рамках заплыва «Супернова» Александр преодолел 109 км по реке Белой за 18 часов и 1 минуту.

«Психологически дистанцию удобно разбивать на маленькие отрезки: «сейчас доплыву до следующего пункта питания». За 18 часов таких отрезков получается около 36 — и это придаёт процессу хоть какое‑то разнообразие. В голове постоянно идёт анализ: как меняется техника, чтобы разгрузить плечи, как усваивается питание, не переохлаждаюсь ли, какие корректировки нужны прямо сейчас. Нет ни минуты, когда можно «отключить» голову и подумать о чём‑то отвлечённом», — рекомендовал пловец.

Когда усталость накапливается, мозг начинает подавать сигналы тревоги: кажется, что тело уже не справляется, и даже мышцы могут «отказываться» работать. В такие моменты важно уметь как бы посмотреть на себя со стороны. Можно, например, представить, что смотришь на заплыв с дрона: вот ты плывёшь, рядом лодка сопровождения, впереди поворот.

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