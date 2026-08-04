Чемпион России по свободному плаванию дал совет, как совмещать тренировки с работой

Чемпион России по свободному плаванию Александр Шемяков в интервью «Чемпионату» дал совет, как совмещать тренировки с работой. В июле 2026 года в рамках заплыва «Супернова» Александр преодолел 109 км по реке Белой за 18 часов и 1 минуту. Спорт он успешно совмещает с работой проректором в МАИ.

«Что касается баланса работы и спорта, главный секрет — в планировании. Я заранее выделяю «окна» под тренировки — чаще всего это ранние утренние часы. В воскресенье планирую неделю: смотрю, какие мероприятия нельзя пропустить, какие личные дела нужно учесть, и расписываю оставшиеся временные слоты. Если эти окна сделать «неприкасаемыми», остальное как‑то само оптимизируется. Меньше времени уходит на второстепенные разговоры, приоритеты становятся яснее. Цель — чтобы план выполнялся хотя бы на 80–90 %. Что‑то неизбежно срывается, но система работает», — сказал пловец.

Важно сохранять баланс и не отказываться от обычной жизни: можно сходить на футбольный или хоккейный матч, посмотреть сериал — это тоже разгрузка и расширение кругозора. Просто со временем естественным образом уходит то, с чем не жаль расстаться.

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