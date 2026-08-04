Пятый этап многодневной велогонки «Россия» пройдёт в Калязине 8 августа

8 августа «Лига Героев» при поддержке Федерации велосипедного спорта России, Министерства спорта Российской Федерации и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области проведёт в Калязине пятый этап многодневной велогонки «Россия» — масштабного проекта, который объединяет спортивные соревнования, велофестивали и культурную программу в восьми регионах страны.

Калязин станет одной из самых живописных остановок велогонки «Россия». Город с богатой историей и уникальным архитектурным наследием встретит участников атмосферой старинного купеческого города, а главным символом этапа станет знаменитая затопленная колокольня Никольского собора — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Верхней Волги.

Главным спортивным событием дня станет велогонка на 20 км. Спортсменам предстоит преодолеть четыре круга по 5 км по центральной части Калязина. Трасса, проложенная рядом с рекой Волгой, сочетает скоростные участки и общий набор высоты 75 метров, что сделает гонку динамичной и зрелищной как для участников, так и для болельщиков.

Традиционной частью этапа станет велофестиваль протяжённостью 5 км, который пройдёт по центральным улицам Калязина. Участниками заезда смогут стать все желающие от шести лет. Это отличная возможность провести день активно, проехать по праздничному маршруту и стать частью масштабного спортивного события. Особое место в программе займет экскурсионный забег, который объединит спорт и знакомство с историей города. Участникам предложат выбрать один из трёх тематических маршрутов.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

«Исторический» пройдёт по набережной города, смотровой площадке, улице Московской и приведёт участников к Вознесенской церкви. Во время забега они познакомятся с колокольней Никольского собора, макетом старого Калязина, памятником Макарию Калязинскому, зданием городской управы XIX века, старинными купеческими домами, памятником Михаилу Скопину-Шуйскому и другими знаковыми объектами.

«Легендарный» познакомит участников с народным памятником Коту, Парком Победы, Аллеей Героев, музеем ретротехники, выставочным залом «Русская Атлантида», колледжем имени Полежаева и другими достопримечательностями города.

«Купеческий» пройдёт через смотровую площадку, старинный городской парк, улицу Коммунистическую и набережную. Участники увидят купеческие особняки XIX века, здание городской управы, музей-кафе «Родня», памятник Макарию Калязинскому, народный памятник Коту и другие исторические объекты.

На протяжении всего дня, с 8:00 до 17:00, для жителей и гостей Калязина будет работать гастрофестиваль, где можно будет познакомиться с блюдами местной кухни, продукцией фермерских хозяйств и гастрономическими проектами региона.

Пятый этап многодневной велогонки «Россия» в Калязине станет не только спортивным соревнованием, но и большим городским праздником, который объединит велосипедистов, любителей бега, туристов и всех, кто хочет провести день активно, открыть для себя историю древнего волжского города и стать частью масштабного федерального проекта.

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