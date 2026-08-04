Фестиваль «ПАРИ ФЕСТ» прошёл в Нижнем Новгороде 1 августа

1 августа на Стрелке в Нижнем Новгороде состоялся «ПАРИ ФЕСТ» – масштабный фестиваль, объединивший музыку, спорт, современное искусство, технологии и городскую культуру. За день фестиваль посетили более 15 тысяч человек, а после завершения основной программы праздник продолжился ночным рейвом.

Главной темой фестиваля в этом году стала идея объединения людей, искусства и городской среды в единое пространство впечатлений. На протяжении всего дня гости могли выбирать между концертами на трёх сценах, спортивными соревнованиями, киберспортивными шоу, арт-инсталляциями и интерактивными площадками.

На главной сцене выступили Big Baby Tape, ATL, Boulevard Depo, Тося Чайкина, Мартин, Полка, Dimma Urih, passmurny, Горный и Nika Kashevnik, а финальной точкой дневной программы стало масштабное аудиовизуальное шоу творческого объединения «Станция метро Горьковская». Параллельно на других сценах выступили КАССЕТА, THE DAWLESS, Bad Balance, BORIS REDWALL, nttrl, НЕДРЫ, ParaStereo, Diuragga, KAZAK и RICH RUDEBOYZ) и другие артисты.

Фото: Пресс-служба фестиваля «ПАРИ ФЕСТ»

Не менее насыщенной стала спортивная программа фестиваля. На Стрелке прошли финал PARI Padel League, соревнования на специально построенном скейт-споте, шоу по слэклайну, турниры по шахматам, баскетбольные активности, открытые тренировки, киберспортивные шоу-матчи и десятки интерактивных площадок, где каждый желающий мог стать не только зрителем, но и участником.

Особое внимание организаторы традиционно уделили инклюзивности. На фестивале работали специальные зоны для маломобильных гостей, перевод выступлений на русский жестовый язык, инклюзивный парк и площадки адаптивного спорта. Также на всей территории продолжила работу экологическая программа с раздельным сбором отходов и образовательными активностями. Более двух тысяч человек посетили инклюзивный парк, 1,5 тысячи человек приняли участие в эко-активностях.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.