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Стоматолог объяснила, как сухость во рту влияет на зубы

Стоматолог объяснила, как сухость во рту влияет на зубы
Как сухость во рту влияет на зубы»
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Стоматолог Наталья Ефимова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», как сухость во рту влияет на зубы. Чувство сухости во рту в жару возникает из‑за естественного механизма экономии воды: организм снижает активность слюнных желёз в ответ на общую потерю влаги. При этом слюна — это круглосуточная система химической и механической защиты полости рта.

«На 99% слюна состоит из воды, поэтому при снижении общего уровня жидкости в организме мозг подаёт сигнал слюнным железам замедлить работу. Так организм сохраняет воду для жизненно важных органов. Но без слюны зубы и дёсны становятся уязвимыми для бактерий и кислот», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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При снижении количества слюны защитные барьеры полости рта ослабевают, что ускоряет разрушение тканей, увеличивает риск возникновения кариеса и других проблем с зубами.

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