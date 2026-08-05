Ночной забег «Калуга ночь» пройдёт 8 августа. Место старта — Театральная площадь. Попробовать свои силы могут все желающие. Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор.

В программе — старты на 5 км (участники 2014 г.р. и старше) и 10 км (спортсмены 2008 г.р. и старше).

Расписание

20:00 — начало выдачи стартовых пакетов;

21:45 — открытие соревнований;

22:00 — одновременный старт на 5 км и 10 км;

23:20 — награждение победителей и призёров.

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