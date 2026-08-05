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Ночной забег «Калуга ночь» пройдёт 8 августа

Ночной забег «Калуга ночь» пройдёт 8 августа
«Калуга ночь»
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Ночной забег «Калуга ночь» пройдёт 8 августа. Место старта — Театральная площадь. Попробовать свои силы могут все желающие. Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор.

В программе — старты на 5 км (участники 2014 г.р. и старше) и 10 км (спортсмены 2008 г.р. и старше).

Расписание

  • 20:00 — начало выдачи стартовых пакетов;
  • 21:45 — открытие соревнований;
  • 22:00 — одновременный старт на 5 км и 10 км;
  • 23:20 — награждение победителей и призёров.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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