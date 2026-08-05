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Гастроэнтеролог рассказал, как избежать отравления во время пикника

Гастроэнтеролог рассказал, как избежать отравления во время пикника
Как не отравиться на пикнике
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Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал «Чемпионату», как избежать отравления во время пикника. На природе сложно обеспечить полноценное хранение продуктов: нет постоянного контроля температуры, не всегда есть возможность помыть руки, отдельные поверхности для сырого и готового мяса. Частая ошибка — приготовить шашлык заранее и долго перевозить его без подходящих условий хранения.

Особое внимание нужно уделять мясу. Недостаточная термическая обработка может привести к попаданию в организм опасных бактерий. Например, причиной заболевания могут стать сальмонелла, кампилобактер или кишечная палочка. Эти микроорганизмы способны вызывать выраженное воспаление желудочно-кишечного тракта.

Не меньшую опасность представляют немытые овощи, ягоды и фрукты. На их поверхности могут находиться частицы почвы, бактерии, яйца некоторых паразитов и химические загрязнители. При этом многие считают, что если продукт выглядит чистым, дополнительная обработка не нужна.

«Внешний вид продукта не говорит о его микробиологической безопасности. Яблоко, ягоды или зелень могут выглядеть идеально, но на поверхности могут оставаться невидимые глазу загрязнения», — говорит врач.

Особенно важно тщательно мыть продукты, которые употребляются без последующей термической обработки: ягоды, зелень, овощи для салатов. При этом просто быстро сполоснуть их водой бывает недостаточно — продукты нужно промывать под проточной водой, удаляя видимые загрязнения.

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