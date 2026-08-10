Дерматолог рассказала, как избежать преждевременного старения кожи

Предотвратить появление морщин легче, чем бороться с уже сформировавшимися возрастными изменениями. О том, как выстроить эффективную систему профилактики преждевременного старения кожи, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Карташева.

Специалист отмечает, что все больше пациентов приходят не «убирать» возрастные изменения, а предотвращать их. «Это правильный подход, — подчёркивает Карташева. — Превентивная косметология работает с причинами старения, а не только с последствиями».

Эксперт выделила несколько ключевых направлений, доступных каждому, кто хочет сохранить упругость и плотность кожи.

Первое и самое важное — ежедневное использование SPF-средств. По словам врача, ультрафиолетовое излучение разрушает коллаген, провоцирует пигментацию и опасные новообразования. «Средства SPF сейчас настолько комфортны и доступны, что не использовать их будет главной ошибкой», — предупреждает Карташева.

Второй необходимый шаг — отказ от курения, нормализация сна и управление стрессом. Хронический недосып и постоянное нервное напряжение ускоряют процессы старения не меньше, чем агрессивное солнце.

Даже самый грамотный подбор кремов и сывороток, по мнению эксперта, не способен полностью компенсировать фотостарение, окислительный стресс и естественное снижение выработки коллагена, которое запускается уже после 25-28 лет. Именно здесь на помощь приходят профессиональные процедуры.

В идеале, подчёркивает эксперт, программа профилактики должна строиться индивидуально. Врач определяет тип старения (деформационный, мышечный, усталый или комбинированный), фототип и степень фотоповреждения, корректирует образ жизни, подбирает домашний уход и составляет план косметологических процедур.

«Главная идея превентивной косметологии — не ждать выраженных изменений, а мягко и системно поддерживать качество кожи, чтобы возраст отражался на ней как можно позже», — резюмировала Марина Карташева.

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