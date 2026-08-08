Онколог объяснила, как УФ-излучение накапливается в организме

Летнее солнце несёт не только пользу, но и скрытую угрозу, которая может проявиться спустя годы. В беседе с «Чемпионатом» врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, почему солнечные ожоги, полученные в детстве, напрямую влияют на риск развития меланомы во взрослом возрасте, и объяснила, как работает механизм накопления ультрафиолета.

По словам специалиста, коварство солнечных лучей заключается в их способности накапливаться в организме с течением времени. Особенно уязвимы дети: их кожа значительно тоньше взрослой, а защитные механизмы ещё не сформированы до конца. Ультрафиолет проникает глубже через эпидермис, вызывая мутации клеток, которые никуда не исчезают, а остаются в теле на долгие годы.

«Если в детстве вы получили даже единичное повреждение кожи в результате чрезмерного загара, вы уже находитесь в группе повышенного риска», — предупреждает Пурцхванидзе. В зрелом возрасте «спусковым крючком» для активации неблагоприятных процессов могут стать гормональные сбои, заболевания или новый солнечный ожог. При этом чем сильнее был ожог в детстве, тем выше вероятность, что во взрослой жизни это обернётся снижением местного иммунитета кожи и развитием меланомы.

Особую тревогу, по словам онколога, вызывает распространённое заблуждение, будто после появления первого загара кожу можно больше не защищать. Это грубая ошибка, поскольку любой загар — это всегда повреждение эпидермиса, а не просто эстетика.

Чтобы минимизировать риски, врач советует соблюдать три золотых правила.

Всегда использовать SPF-средства (от 30 до 50+) в зависимости от времени пребывания на солнце. Избегать солнца в опасные часы — с 11:00 до 16:00. Наносить барьерные кремы даже на уже загоревшую кожу, не пренебрегая защитой.

Прошлые ошибки изменить нельзя, но, как подчёркивает онколог, в силах каждого позаботиться о себе сегодня. При появлении подозрительных родинок, зуда или шелушения следует как можно быстрее обратиться к дерматологу.

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