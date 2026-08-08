15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Онколог объяснила, как УФ-излучение накапливается в организме

Онколог объяснила, как УФ-излучение накапливается в организме
Как УФ-излучение накапливается в организме
Комментарии

Летнее солнце несёт не только пользу, но и скрытую угрозу, которая может проявиться спустя годы. В беседе с «Чемпионатом» врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, почему солнечные ожоги, полученные в детстве, напрямую влияют на риск развития меланомы во взрослом возрасте, и объяснила, как работает механизм накопления ультрафиолета.

По словам специалиста, коварство солнечных лучей заключается в их способности накапливаться в организме с течением времени. Особенно уязвимы дети: их кожа значительно тоньше взрослой, а защитные механизмы ещё не сформированы до конца. Ультрафиолет проникает глубже через эпидермис, вызывая мутации клеток, которые никуда не исчезают, а остаются в теле на долгие годы.

«Если в детстве вы получили даже единичное повреждение кожи в результате чрезмерного загара, вы уже находитесь в группе повышенного риска», — предупреждает Пурцхванидзе. В зрелом возрасте «спусковым крючком» для активации неблагоприятных процессов могут стать гормональные сбои, заболевания или новый солнечный ожог. При этом чем сильнее был ожог в детстве, тем выше вероятность, что во взрослой жизни это обернётся снижением местного иммунитета кожи и развитием меланомы.

Особую тревогу, по словам онколога, вызывает распространённое заблуждение, будто после появления первого загара кожу можно больше не защищать. Это грубая ошибка, поскольку любой загар — это всегда повреждение эпидермиса, а не просто эстетика.

Чтобы минимизировать риски, врач советует соблюдать три золотых правила.

  1. Всегда использовать SPF-средства (от 30 до 50+) в зависимости от времени пребывания на солнце.
  2. Избегать солнца в опасные часы — с 11:00 до 16:00.
  3. Наносить барьерные кремы даже на уже загоревшую кожу, не пренебрегая защитой.

Прошлые ошибки изменить нельзя, но, как подчёркивает онколог, в силах каждого позаботиться о себе сегодня. При появлении подозрительных родинок, зуда или шелушения следует как можно быстрее обратиться к дерматологу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Защищает или вредит? Что наука узнала о шоколаде за последние пять лет Защищает или вредит? Что наука узнала о шоколаде за последние пять лет
Топ-7 открытий медицины в июле 2026 года Топ-7 открытий медицины в июле 2026 года
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android