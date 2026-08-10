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Диетолог рассказал, кому нельзя есть чернику

Диетолог рассказал, кому нельзя есть чернику
Диетолог рассказал, кому нельзя есть чернику
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Черника считается одной из самых полезных ягод, но подходит она далеко не всем. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, кому стоит отказаться от этого продукта или употреблять его с большой осторожностью.

По словам специалиста, в первую очередь черника противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью и склонностью к аллергическим реакциям. Кроме того, от неё стоит воздержаться при гиперацидном гастрите и язвенной болезни желудка — ягода может раздражать воспалённую слизистую и усугубить состояние.

Особое внимание врач обратил на пациентов с повышенной свёртываемостью крови. Дело в том, что черника богата витамином К, который влияет на процессы гемостаза, и в ряде случаев её употребление может быть нежелательным.

Не стоит забывать об осторожности и людям с сахарным диабетом. Как подчеркнул Поляков, большие порции ягоды могут неблагоприятно отразиться на уровне сахара в крови, поэтому даже при отсутствии прямых противопоказаний важно контролировать количество съеденного.

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