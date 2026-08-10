Эндокринолог объяснила, почему в жару пропадает аппетит

В сильную жару есть практически не хочется. Это не просто каприз организма, а вполне объяснимый физиологический механизм. Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в беседе с URA.RU рассказала, с чем связано снижение аппетита в жаркую погоду.

По словам специалиста, желание уменьшить потребление пищи в условиях высокой температуры — это естественная защитная реакция организма, направленная на поддержание теплового баланса, сохранение энергии и предотвращение обезвоживания. Во время пищеварения вырабатывается внутреннее тепло, которое в жару только усугубляет перегрев. Поэтому организм сознательно «отключает» голод, чтобы не тратить лишнюю энергию на переваривание пищи и не повышать температуру тела.

Чтобы легче переносить зной, Белоусова рекомендует включать в рацион продукты с высоким содержанием воды — фрукты и овощи, а также блюда с легкоусвояемым белком: кисломолочные продукты, творог, курицу, индейку, нежирную рыбу. Они помогут поддержать водный баланс, уровень энергии и общее самочувствие.

А вот от кофеина и алкоголя в жару лучше отказаться. Как предупреждает врач, эти напитки обладают мочегонным эффектом и увеличивают риск обезвоживания, что в условиях высоких температур особенно опасно.

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