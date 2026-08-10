Химик назвал срок хранения воды в открытом кувшине в жару

Многие привыкли держать кувшин с водой на столе, особенно в жару. Но как долго такая вода остаётся безопасной для питья? На этот вопрос NEWS.ru ответил доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко.

По словам специалиста, в открытой ёмкости при температуре выше 25℃ вода может храниться максимум один-два дня. Дольше оставлять её не стоит — в ней начинают активно размножаться микроорганизмы, в том числе гнилостные бактерии, которые разлагают органические вещества и придают жидкости неприятный запах.

Скорость порчи зависит от нескольких факторов: исходной концентрации бактерий, происхождения воды, упаковки и температуры окружающей среды. При этом минеральный состав жидкости на срок хранения практически не влияет, уточнил Петренко.

В холодильнике ситуация иная: открытая бутылка в оригинальной упаковке с крышкой может оставаться пригодной до пяти суток.

Химик также дал рекомендации по выбору тары. Для кратковременного использования, по его словам, подходит качественный пищевой пластик, который не выделяет токсичных соединений. А вот для долгосрочного хранения (например, если речь о запасах на месяцы) лучше выбирать стекло или нержавеющую сталь. Стекло не вступает в реакцию с водой, сохраняет её вкус и качество — именно поэтому вода в стеклянных бутылках заводского розлива может храниться до 36 месяцев.

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