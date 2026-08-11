Профессор Каневская объяснила, как отличить боль в почках от боли в пояснице

Ключевое отличие кроется не только в локализации, но и в характере болевых ощущений, поведении пациента и сопутствующих симптомах. Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как пациенту самостоятельно отличить боль в почках от механической боли в пояснице.

Почечная колика, как пояснила профессор, возникает из-за обструкции (полное или частичное перекрытие просвета) мочевыводящих путей — чаще всего из-за камня. Это приводит к растяжению капсулы почки и усилению перистальтики мочеточника. В результате боль имеет схваткообразный, волнообразный характер: она то нарастает, то ослабевает.

Локализуется такой дискомфорт, как правило, с одной стороны — в боку, а затем мигрирует по типичному пути: от поясницы к боковой части туловища, затем в нижний квадрант живота и в паховую область или половые органы. Важнейший поведенческий маркер: пациент с почечной коликой постоянно мечется, не может найти удобное положение, буквально не находит себе места. Это связано с высокой интенсивностью боли и невозможностью её купировать сменой позы.

При механической боли в пояснице ситуация прямо противоположная. Дискомфорт носит постоянный характер и усиливается при определённых движениях или физической нагрузке. Человек, напротив, старается щадить спину, избегает лишних движений и интуитивно принимает вынужденное положение, чтобы уменьшить боль. Такая боль может отдавать в ногу — это характерно для радикулопатии (ишиалгии) при компрессии нервного корешка, но при этом она никогда не сопровождается урологическими симптомами.

Сопутствующие проявления, по словам Каневской, также играют ключевую роль в диагностике. Для почечной патологии типичны учащённое и болезненное мочеиспускание, примесь крови в моче, тошнота и рвота. При осмотре врач отмечает болезненность при пальпации в костовертебральном угле — месте соединения рёбер с позвоночником со стороны поражённой почки. Если же к этим симптомам присоединяются лихорадка, озноб и общие признаки интоксикации, это с высокой вероятностью указывает на пиелонефрит — инфекционное воспаление почек.

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