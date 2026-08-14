Врач назвала продукты, которые чаще всего провоцируют мигрень

Связь между питанием и головной болью хорошо документирована. Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала о продуктах, которые могут провоцировать головные боли и приступы мигрени.

Наиболее убедительные данные, по словам профессора, получены для кофеина и глутамата натрия — их провоцирующее действие подтверждено многократными исследованиями. Также в списке возможных триггеров:

алкоголь (особенно красное вино и пиво);

шоколад и какао;

выдержанные сыры;

продукты с консервантами (нитраты и нитриты);

искусственные подсластители (например, аспартам);

цитрусовые;

продукты с красными пищевыми красителями.

При этом профессор подчёркивает, что реакция на продукты сугубо индивидуальна. Употребление конкретной пищи не гарантирует приступа — важно, сколько и когда вы съели.

Исследования показывают, что разные типы головной боли могут провоцироваться разными продуктами. Например, при мигрени чаще срабатывают гистаминергические продукты: шоколад, рыба, красное и белое вино, майонез, выпечка с кремом. А при головной боли, вызванной частым приёмом обезболивающих, триггерами чаще становятся бананы, яблоки, вишня, арбуз, оливки, мороженое и йогурт.

Общими триггерами для разных типов боли оказались сливочный сыр, молоко, картофель, лук, чеснок, цитрусовые, капуста, консервы, соевый соус и пиво.

Профессор отметила, что средиземноморская диета связана с более низкой частотой приступов мигрени. А у пациентов с ожирением низкокалорийная кетогенная диета значительно снижала число приступов: эффект (уменьшение боли на 50% и более) наблюдался у 74% участников против 6% в контрольной группе.

По словам Каневской, строгих научных доказательств для многих продуктов пока недостаточно. Некоторые исследования ставят под сомнение, например, роль сыра и шоколада как провокаторов. Поэтому не стоит исключать все продукты подряд — гораздо эффективнее вести дневник питания и выявлять свои личные триггеры.

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