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Психотерапевт рассказала, когда усталость — повод обратиться к врачу

Психотерапевт рассказала, когда усталость — повод обратиться к врачу
Когда усталость должна насторожить
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Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», когда усталость — повод обратиться к врачу. Насторожиться стоит, если усталость сохраняется несколько недель без очевидной причины или сопровождается дополнительными симптомами: необъяснимой потерей веса, повышением температуры, ночной потливостью, выраженной слабостью, одышкой, болью в груди, головокружениями, изменением работы кишечника или резким ухудшением самочувствия.

Отдельное внимание требуется, если усталость появилась внезапно и сильно отличается от обычного состояния человека. Начать обследование чаще всего можно с обращения к терапевту или врачу общей практики. Он оценит ситуацию в целом, назначит первичные исследования и при необходимости направит к профильному специалисту — например, эндокринологу, кардиологу, неврологу, гематологу или психотерапевту.

«Главная ошибка пациентов — пытаться месяцами бороться с усталостью только за счёт кофе, витаминов или стимуляторов. Если организм постоянно подаёт сигнал о нехватке ресурсов, важно не заглушать этот сигнал, а понять его причину», — говорит врач.

Хроническая усталость — это не всегда признак серьёзного заболевания, но это и не состояние, которое стоит игнорировать. Внимательное отношение к симптомам, своевременная диагностика и коррекция образа жизни помогают вернуть энергию и предотвратить развитие более серьёзных проблем.

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