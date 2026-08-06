Врач рассказал, защищает ли тёмный шоколад сердце и сосуды

Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», защищает ли шоколад сердце и сосуды. По его словам, употребление пяти и более порций тёмного шоколада в неделю (одна порция 30-60 г) связано со снижением риска развития диабета II типа на 21%.

«Этот эффект связывают с улучшением чувствительности к инсулину и противовоспалительным действием полифенолов», — сказал эксперт.

Гипотензивный эффект может быть более выраженным у людей с уже повышенным давлением. Вещества, содержащиеся в какао, улучшают эндотелиальную функцию — способность сосудов расширяться. Это касается не только крупных сосудов, но и мелких, что особенно важно для профилактики осложнений микроциркуляторного русла.

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