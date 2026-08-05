Полумарафон «Северная столица» пройдёт в Санкт-Петербурге 9 августа

9 августа в Санкт-Петербурге состоится СПБ полумарафон «Северная столица». Забег пройдёт в девятый раз и вновь объединит тысячи участников из разных регионов России. Организатором забега выступает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.

Участников ждут дистанции 10 км и 21,1 км, а также Детский забег, который состоится накануне основного старта, 8 августа. Кроме того, по маршруту полумарафона пройдёт эстафета для всех желающих, в которой планируют принять участие около 40 команд. Всего на старт забега собираются выйти участники из 78 субъектов и более 280 городов и населённых пунктов России.

Старт и финиш СПБ полумарафона «Северная столица» традиционно будут расположены на Дворцовой площади. Маршруты, как и раньше, пройдут в один круг по центральной части Санкт-Петербурга. Участникам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Фото: Беговое сообщество

На полумарафонской дистанции награды получат пять мужчин и пять женщин, показавших лучшие результаты. На дистанции 10 км победителями и призёрами станут по трое мужчин и женщин. Также будут награждены три команды, показавшие лучшие результаты в эстафете.

Кроме того, в забеге на 21,1 км будет проведено награждение по возрастным группам с первого по третье место у мужчин и женщин. Участники, занявшие призовые места в своих категориях, будут награждены отдельно. А все финишёры по традиции получат памятные медали, дизайн которых вдохновлён символами Санкт-Петербурга.

Накануне старта, 7 и 8 августа, на территории КСК «Арена» пройдёт Спортивная выставка. 8 августа состоится Детский забег. Участники от 4 до 13 лет выйдут на дистанции 400 и 800 м в зависимости от возраста. Для трёх самых быстрых мальчиков и девочек в каждой возрастной категории пройдёт церемония награждения, все финишёры получат памятные медали.

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