Фестиваль спорта «Кубок мэра Москвы по триатлону 226» пройдёт с 6 по 9 августа

С 6 по 9 августа Москва станет эпицентром главных триатлонных событий сезона. В столице пройдёт масштабный фестиваль спорта «Кубок мэра Москвы по триатлону 226». В программу войдут чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции среди профессионалов, соревнования на «железной» и «полужелезной» дистанциях для любителей, суперспринт, детский кубок ФТР, а также забеги и велофестиваль. В церемонии открытия чемпионата России по триатлону на стандартной дистанции примет участие руководитель ФТР Ксения Шойгу.

Главные старты развернутся на двух знаковых спортивных площадках: стартовый городок и зона ЭКСПО разместятся на Гребном канале в Крылатском, а финишировать триатлонисты будут в сердце спортивной столицы олимпийском комплексе «Лужники».

Почти 1500 участников выйдут на старт «железной» и «полужелезной» дистанций – 226 и 113 километров по всей Москве. Участники преодолеют плавательный этап в Гребном канале, скоростной веломаршрут по центральным улицам столицы и у стен Кремля, а затем — живописный марафонский бег по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Праздник спорта завершится в «Лужниках», где под аплодисменты тысяч болельщиков спортсмены пересекут финишную черту.

Ключевой старт детского сезона триатлона соберёт около 1000 детей. По итогам соревнований будет подведён финальный зачёт серии «ЛИГА ТРИАТЛОНА. ДЕТИ». В рамках Кубка пройдёт «Семейная эстафета», которая позволит выйти на старт детям вместе с родителями.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.