Регистрация на Golden Ring Ultra Trail 100 откроется 7 августа

Регистрация на Golden Ring Ultra Trail 100 откроется 8 августа. Соревнования запланированы на 23-25 июля. Они пройдут в Суздале. Спортсмены смогут попробовать свои силы на девяти дистанциях. Регистрация на участие будет проходить онлайн в личных кабинетах атлетов в несколько этапов.

7 августа, пятница, в 12:00 — открытие регистрации на титульную дистанцию Т100;

7 августа, пятница, в 17:00 — открытие регистрации на дистанции-спутники (Suvorov Extreme 30K, Hard Night 10K и Sprint GRUT 5K) и детские дистанции;

8 августа, суббота, в 12:00 — открытие регистрации на дистанции Т80 и Т50;

8 августа, суббота, в 15:00 — открытие регистрации на дистанции Т30, Т20 и Т10.

Атлетам старше 60 лет, а также тем, кто в следующем году примет участие в GRUT в 10, 11, 12, 13 раз на электронную почту будет выслано предложение гарантированно зарегистрироваться на любую дистанцию GRUT (основную или дистанцию-спутник).

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