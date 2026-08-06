Психиатр Марина Калюжная объяснила, почему групповые тренировки дают лучший результат

Психиатр Марина Калюжная рассказала «Чемпионату», почему в команде мы тренируемся усерднее, чем в одиночку. Дело тут не в мотивации и не в том, что «стыдно перед друзьями отставать». Дело в нервной системе. Когда мы одни, мозг честно докладывает нам про усталость, мы ему верим. Островковая кора (отдел, который считывает сигналы усталости и боли от тела) работает без конкурентов — и порог «хватит» наступает раньше.

В группе включается другой контур: зона социальной оценки начинает конкурировать с зоной усталости, порог отодвигается. Проще говоря, мозг в моменте решает, что социальный провал страшнее физического.

«Один в комнате — честнее с собой, но слабее. Рядом с другими — жёстче к себе, иногда до предела», — отмечает врач.

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