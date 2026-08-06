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Врач рассказал, помогает ли шоколад уменьшить воспаление

Врач рассказал, помогает ли шоколад уменьшить воспаление
Помогает ли шоколад бороться с воспалениями
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Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», помогает ли шоколад уменьшить воспаление. По его словам, тёмный шоколад и какао действительно могут улучшать системный окислительный статус и уменьшать воспаление у взрослых. Наибольший противовоспалительный эффект наблюдался при более высоких дозах флавоноидов — то есть чем больше какао в шоколаде, тем он эффективнее.

«Польза напрямую связана с содержанием какао и желательно с минимальным количеством сахара. Именно в нём сохраняются полезные вещества, которые и дают положительные эффекты», — сказал эксперт.

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Молочный и белый шоколад в этом контексте — просто сладости, часто с высоким содержанием сахара и жиров, пользы от которых для здоровья практически нет.

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