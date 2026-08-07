Врач перечислил принципы идеального здорового перекуса в дороге

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов перечислил в беседе с «Чемпионатом» принципы идеального перекуса в дороге. Рацион в путешествии не должен кардинально отличаться от привычного. Основная задача — сохранить баланс: обеспечить организм белком, сложными углеводами, клетчаткой и достаточным количеством жидкости. Например, если предстоит длительный перелёт, не стоит отправляться в аэропорт после нескольких часов голода в надежде «поесть потом». На фоне усталости и стресса человек чаще выбирает быстрые углеводы — сладости, фастфуд, сладкие напитки, которые дают кратковременный прилив энергии, но вскоре могут усилить чувство голода.

«В дороге особенно важно не доводить себя до состояния сильного голода. Когда человек долго не ест, он хуже контролирует размер порции и чаще выбирает еду не потому, что действительно хочет есть, а потому что организм требует быстрый источник энергии», — объясняет врач.

Выбор продуктов зависит от продолжительности поездки и условий хранения. Для короткой дороги удобно брать продукты, которые не требуют приготовления и быстро портятся не будут: орехи без добавления сахара и соли, цельнозерновые хлебцы, фрукты с плотной кожурой, овощи, которые можно удобно перевозить, натуральный йогурт или другие продукты с учётом возможности хранения.

В то же время не все привычные «перекусы в дорогу» действительно помогают поддерживать силы. Большое количество сладостей, чипсы, копчёности и продукты с высоким содержанием соли могут усиливать жажду, вызывать ощущение тяжести и создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Особенно это актуально в самолёте, где из-за низкой влажности воздуха и ограниченной подвижности человек быстрее ощущает дискомфорт.

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