Фитнес-эксперт объяснила, есть ли смысл переходить на сахарозаменитель

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила в беседе с «Чемпионатом», есть ли смысл переходить на сахарозаменитель. Люди массово скупают газировки «зеро», батончики без сахара и сыплют в кофе заменители, искренне веря, что взломали матрицу и теперь точно будут здоровыми. Но с точки зрения физиологии и нейробиологии всё совсем не так.

«Давайте честно: сахар — это просто быстрая энергия. В нём нет ничего токсичного, проблема кроется лишь в нашем бесконтрольном профиците калорий. Заменители (сукралоза, аспартам, стевия) решают только математическую задачу — они дают рецепторам сладкий вкус при полном отсутствии энергии. Для локального похудения это, безусловно, удобный костыль», — объяснила эксперт.

Здесь начинается коварная игра с мозгом. Когда на язык попадает сладкое, рецепторы кричат в центральную нервную систему: «Готовься, сейчас будет много энергии!» Мозг активирует систему вознаграждения и ждёт поступления глюкозы. А по факту — пустота, калорий 0. Эта метаболическая «обманка» приводит к тому, что нервная система остаётся неудовлетворённой. Именно поэтому люди, которые литрами пьют диетические напитки, часто вечером неконтролируемо срываются на жирную пищу или полноценные углеводы. Мозг просто требует вернуть ему обещанный долг.

Кроме того, Мацкевич подчеркнула, сейчас всё больше данных о том, что регулярное потребление синтетических подсластителей негативно бьёт по кишечнику. И парадоксальным образом это может ухудшать ту самую чувствительность к инсулину, от которой человек пытался убежать.

Поэтому заменители ничем не «полезнее». Они не содержат витаминов, не лечат и не делают вас здоровее. Это сугубо тактический инструмент, чтобы временно снизить калорийность рациона. Но пытаться обмануть ими свою пищевую зависимость — затея провальная. Настоящий результат появляется не тогда, когда вы меняете килограмм сахара на банку химического сиропа, а когда ваши рецепторы отвыкают от вечно приторного вкуса.

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