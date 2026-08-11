Уролог назвал продукты, которые провоцируют камни в почках

Камни в почках — результат кристаллизации солей и органических веществ в моче. И хотя главную роль играет наследственность и обмен веществ, именно питание может стать спусковым крючком для их образования. В беседе с «Чемпионатом» кандидат медицинских наук, врач-уролог-онколог клиники «Евроонко» Михаил Странадко рассказал, какие продукты повышают риск.

Все продукты, богатые щавелевой кислотой (оксалатами), являются главной мишенью для образования оксалатных камней. В этот список входят: шпинат, щавель, свёкла, ревень, какао, шоколад, орехи (особенно миндаль и кешью), а также чёрный и зелёный чай. При склонности к оксалатным камням эти продукты доктор рекомендовал строго ограничить.

Кроме того, любителям мяса стоит быть внимательнее: красное мясо, субпродукты, жирная рыба и наваристые бульоны богаты пуринами. Они повышают уровень мочевой кислоты, что ведёт к образованию уратных камней. Также в «чёрный список» попали соль и все солёное — чипсы, колбасы, консервы и фастфуд, так как натрий задерживает жидкость и усиливает выведение кальция с мочой.

Отдельная зона риска — напитки. «Если вы пьёте меньше 2–2,5 литра воды в сутки, вероятность образования камней возрастает, даже при правильном питании», — предупреждает Странадко. А сладкая газировка, особенно кола, содержит фосфорную кислоту, нарушающую минеральный баланс.

Самый неожиданный совет врача: не исключать из рациона молочные продукты. Многие ошибочно считают, что кальций из молока, сыра и творога приводит к камням, но на самом деле всё наоборот. Кальций из пищи связывает оксалаты прямо в кишечнике и не даёт им попасть в почки. Полный отказ от молочного, напротив, может увеличить риск.

«Все это не значит, что надо полностью отказываться от любимых продуктов, — подчёркивает Михаил Странадко. — Достаточно соблюдать меру, пить достаточно воды, разнообразить рацион и сократить соль с газировкой».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.