Ортопед назвал самую безопасную летнюю обувь

Главные критерии — удобство и хорошая вентиляция. Врач-ортопед Андрей Литвиненко в беседе с aif.ru рассказал, как выбрать летнюю обувь без вреда для здоровья.

«Ни спереди, ни с боков, ни сзади ничего не должно давить. Обувь обязана хорошо вентилироваться», — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что большинство людей ходит по асфальту и бетону, поэтому подошва должна быть толщиной 1,5–2 см с амортизацией, но при этом не мешать сгибанию стопы.

Лучший выбор для лета — кроссовки с дышащим верхом и сандалии на толстой подошве. Глухую синтетическую обувь врач назвал опасной: она провоцирует потливость, а пот служит питательной средой для микробов. Это ведёт к мозолям, грибку, вросшим ногтям и другим проблемам.

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