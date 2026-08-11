Врач предупредила, какую воду пить опасно для здоровья

Раскрыт единственный безопасный способ пить воду. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, какую воду категорически нельзя пить и как правильно соблюдать питьевой режим, особенно в летнюю жару.

Нельзя пить некипячёную водопроводную воду. Даже если на входе в систему она была безопасной, в трубах она может заселиться бактериями, вирусами и паразитами. Единственный способ обезопасить себя, по словам эксперта, — обязательно кипятить воду перед употреблением.

В обычную погоду взрослому достаточно 1,5–2 литров в день, при температуре выше +30 °C норма возрастает до 3 литров. Гастроэнтеролог советует употреблять воду по 100–200 мл каждые полчаса. Основной объём желательно выпивать в первой половине дня, после 18:00 лучше ограничиться 1,5–2 стаканами — чтобы избежать отёков и ночных пробуждений. Также не стоит доводить себя до сильной жажды: это первый сигнал обезвоживания.

Оптимальная температура воды — комнатная или слегка прохладная (+12–15 °C). Ледяная вода может спровоцировать переохлаждение горла и простуду. Минеральная вода хороша для восполнения солей при потоотделении, но при болезнях почек или гипертонии её употребление нужно согласовывать с врачом.

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