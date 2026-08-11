Нутрициолог объяснила, кому противопоказаны арбузы и дыни

Любимые летние плоды можно есть далеко не всем. В беседе с NEWS.ru нутрициолог Елена Милаева перечислила заболевания, при которых от арбуза и дыни лучше отказаться.

В группе риска — пациенты с язвой желудка, гастритом, панкреатитом и синдромом раздражённого кишечника. Им употреблять арбузы и дыни противопоказано. Осторожность также стоит проявлять людям с сахарным диабетом: высокий гликемический индекс этих продуктов требует строгого контроля порций.

Для здорового взрослого человека, по словам эксперта, действует главное правило — умеренность. В сутки рекомендуется съедать не более 300–500 граммов арбузной мякоти и 250–600 граммов дыни. При этом разовую порцию лучше ограничивать 200–400 граммами для арбуза и 200–300 граммами для дыни.

Милаева предупреждает, что переедание бахчевых чревато неприятными последствиями. Из-за обилия жидкости и клетчатки могут возникнуть вздутие, диарея и метеоризм.

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