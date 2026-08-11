Химик объяснил, на что нужно смотреть при выборе оливкового масла

Поддельное оливковое масло — это чаще всего не синтетика, а смесь дорогого масла с более дешёвыми (подсолнечным, соевым, рапсовым). Иногда такую смесь продают как Extra Virgin, хотя по свойствам она ей не соответствует, рассказал в беседе с Life.ru кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Распространённый способ проверки — «тест холодильником» — эксперт назвал мифом. Считается, что настоящее масло мутнеет и густеет на холоде, а подделка остаётся прозрачной. На деле степень помутнения зависит от сорта оливок, состава жирных кислот и условий хранения. Не стоит полагаться и на цвет: он варьируется от золотистого до зелёного и не говорит о качестве.

По словам Дорохова, при покупке важно обращать внимание на упаковку. Добросовестный производитель всегда указывает категорию, страну происхождения, дату урожая и срок годности. Подозрительно низкая цена — ещё один сигнал, что продукт может не соответствовать заявленной категории.

Полностью подтвердить подлинность масла можно только в лаборатории. Поэтому эксперт советует выбирать продукцию известных брендов, проверять целостность упаковки и покупать масло в крупных торговых сетях — там риск нарваться на подделку значительно ниже.

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