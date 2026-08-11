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Психиатр объяснил, кто чаще всего страдает сонным параличом

Психиатр объяснил, кто чаще всего страдает сонным параличом
Кто чаще всего страдает сонным параличом
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У этого состояния есть причины. Врач-психиатр Владимир Крупин в беседе с «Абзацем» объяснил, кому сонный паралич грозит чаще всего.

По словам специалиста, ключевая причина — внутренний конфликт между желанием и запретом. Психика пытается подавить бессознательные импульсы, а паралич становится «расплатой за попытку удержать контроль». В группе риска — люди с высоким уровнем тревожности, которые склонны контролировать всё вокруг.

«Это не бывает бесплатно. Мы за это расплачиваемся», — подчеркнул Крупин.

Спусковыми крючками для сонного паралича врач назвал хронический недосып и работу со сбитым графиком (например, чередование ночных и дневных смен). Если же на такую почву ложится тревожность, вероятность возникновения состояния значительно возрастает.

Психиатр посоветовал обратиться к специалисту, если сонный паралич повторяется с высокой регулярностью — например, раз в неделю и чаще. Это явный сигнал, что психика перегружена и нуждается в помощи.

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