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Певица объяснила, как убедить всех в своей уверенности, даже если внутри паника

Певица объяснила, как убедить всех в своей уверенности, даже если внутри паника
Как убедить всех в своей уверенности
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Человек начинает производить впечатление задолго до первой фразы — мозг считывает позу, жесты и выражение лица за секунды. Однако язык тела можно сознательно корректировать, и для этого не нужно играть роль. Своими приёмами с «Чемпионатом» поделилась певица Сюзанна Грамагина.

Осанка — главный сигнал. Сутулость воспринимается как неуверенность, тогда как выпрямленная спина и расслабленные плечи делают образ открытым и помогают снять внутреннее напряжение. Руки тоже выдают состояние: суетливые движения, теребление одежды или скрещённые ладони выдают тревогу. Гораздо убедительнее выглядят плавные, открытые жесты.

Важен и темп: тревога ускоряет движения и речь, поэтому сознательное замедление создаёт ощущение контроля. Взгляд должен быть спокойным, а голова — прямой, но без излишней демонстративности. Отдельное внимание нужно уделить дыханию: глубокие диафрагмальные вдохи расслабляют мышцы и естественным образом расправляют корпус.

Перед важным разговором достаточно нескольких минут в устойчивой открытой позе и пары глубоких вдохов, чтобы тело перестало транслировать волнение. Это не устраняет тревогу полностью, но помогает встретить стресс собранно и уверенно.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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