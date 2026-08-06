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CHEBANOV и «Лига Героев» представят совместный проект «Бегом знакомиться» 8 августа

CHEBANOV и «Лига Героев» представят совместный проект «Бегом знакомиться» 8 августа
«Бегом знакомиться»
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Пока миллионы людей ищут знакомства в приложениях, в Москве предлагают альтернативу — встретиться в реальной жизни. 8 августа на первом ночном полумарафоне столицы CHEBANOV и «Лига Героев» представят совместный проект «Бегом знакомиться» — коллаборацию музыки и спорта, которая преобразит фестиваль «Лига Спорт. Фест» в пространство для новых встреч.

Каждый желающий может взять браслет в фан-зоне: красный — мне комфортно одному, зелёный — хочу познакомиться. Именно так окружающие будут понимать ваше намерение. Также на каждом браслете будет находиться QR-код, перейдя по которому можно поучаствовать в розыгрыше билета на концерт от CHEBANOV и подарков от «Лиги Героев».

В 20:10 артист проведёт массовую разминку, исполнит свои главные хиты, в числе которых кавер на песню Андрея Губина «Ночь», и даст официальный старт необычному забегу знакомств.

Проект стал продолжением концертной концепции «Свидание, танцы, любовь», которую CHEBANOV впервые выводит за пределы сцены. Идея проекта проста: самые искренние знакомства рождаются не в переписке, а там, где людей объединяют общие эмоции и впечатления. Вместо свайпов — совместная дистанция, вместо переписок — живое общение, а вместо случайных совпадений алгоритмов — тысячи людей, готовых сделать первый шаг навстречу новым знакомствам.

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