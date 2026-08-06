Фестиваль New Star Weekend пройдёт на курорте «Роза Хутор» с 24 по 27 сентября

С 24 по 27 сентября на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в пятый раз пройдёт аутдор фестиваль New Star Weekend. Событие соберёт тех, кто одинаково ценит природу, спорт, качественную музыку и современную культуру.

В этом году New Star Weekend завершает цикл концепций предыдущих фестивалей, посвящённых природным стихиям: воде — Waterfall, воздуху — Air, и огню — Inner glow. В этом году тема фестиваля получила название The Matter — материя и одновременно причина, по которой люди снова соберутся вместе. Название отсылает как к массивному и монументальному горному хребту Аибга, который ежегодно гостеприимно встречает всех посетителей фестиваля, так и к причинности — гравитационной аномалии, которой фестиваль стал за долгие годы существования.

Фото: Пресс-служба фестиваля New Star Weekend

Гостей фестиваля ждут уже полюбившиеся спортивные активности: соревнования по скейтбордингу, велогонка, ежедневные пробежки и хайкинг, а также йога-практики на открытом воздухе. Для интеллектуального насыщения на New Star Weekend работает лекторий, где эксперты и приглашённые спикеры из индустрии спорта, креатива и бизнеса будут делиться опытом.

В этом году музыканты и диджеи выступят на шести сценах. Главная сцена фестиваля в самом центре Горной Олимпийской деревни. Атмосферная Echo Stage на Аллее Флагов традиционно будет работать до поздней ночи и идеально подойдёт для любителей электронной музыки. Escape Stage удивит гостей фестиваля мощным звуком и визуальными эффектами. Артисты также выступят на сцене Solar Stage на высоте 1600 метров, которая расположилась в центре фудкорта, а любителям горных закатов точно понравится на Сансетошной. Лайн-ап этого года будет известен в скором времени.

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