Фестиваль «Мой спортивный район» пройдёт в Москве 16 августа

16 августа в столице состоится ежегодный бесплатный фестиваль «Мой спортивный район». Масштабный праздник пройдёт на стадионе «Авангард» в Измайловском парке и объединит любителей активного образа жизни, семейного отдыха и спорта. Принять участие в мероприятии смогут все желающие, включая детей любого возраста.

Основным событием станет массовый забег «В ритме района». Для участников подготовлены дистанции разного уровня сложности — в зависимости от возраста и спортивной подготовки.

Самые юные спортсмены — дети от четырёх до семи лет — смогут принять участие в семейном забеге на 500 м вместе с родителями или законными представителями. Дети от 8 до 13 лет смогут пробежать дистанцию 1 км, подростки от 14 до 17 лет — 3 км.

Для взрослых спортсменов от 18 лет предусмотрены дистанции 3 км, 5 км и 10 км. Последняя подойдёт тем, кто хочет попробовать себя в более серьёзном формате и сделать первый шаг к профессиональному бегу — при этом участие для всех желающих бесплатное.

Каждый финишировавший участник получит памятную медаль. Победителей и призёров наградят медалями, дипломами и сувенирами от организаторов и партнёров.

Помимо забега, гостей фестиваля ждут любительские турниры по волейболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону. Победители соревнований получат кубки, медали и дипломы.

Новинкой этого года станет «Забег в ползунках» для самых маленьких участников. Соревнования пройдут в трёх возрастных категориях: «Ползунки» (от шести месяцев), «Ходунки» (один-два года) и «Бегунки» (два-три года).

Центром притяжения фестиваля станет главная сцена, где в течение дня будут проходить разминки перед стартами, церемонии награждения, открытая тренировка по фитроку — танцевальному фитнесу с использованием барабанных палочек, а также занятие по йоге под руководством тренеров проекта «Мой спортивный район».

На территории фестиваля также будут доступны интерактивные спортивные активности: квадро-пинг-понг, панна-футбол, баскетбольные крестики-нолики и бадминтон-тир.

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