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Трейл «Небо славян» пройдёт в Вологодской области 8 августа

Трейл «Небо славян» пройдёт в Вологодской области 8 августа
Трейл «Небо славян»
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Трейл «Небо славян» пройдёт в Вологодской области 8 августа. Старт и финиш будут находиться у «Заставы князей Белозёрских» на причале Кузино (Кирилловский округ). Участников ждёт атмосфера древнерусского поселения и большого исторического фестиваля.

Для юных спортсменов в программе — увлекательные забеги на 500 метров и 1 км, а взрослым предстоит попробовать свои силы на дистанциях 5, 10, 20 и 40 км. Трассы проложены по живописным лесам и полям.

Кроме того, в программе бесплатный забег на 2 км для тех, кто только начинает свой путь в беге.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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