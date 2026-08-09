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Психолог объяснил, чем вызван страх возвращения из отпуска на работу

Психолог объяснил, чем вызван страх возвращения из отпуска на работу
Почему страшно возвращаться на работу из отпуска
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Психолог Игорь Алфёров в беседе с «Чемпионатом» рассказал, почему страшно возвращаться из отпуска на работу. Оказалось, что это не лень и не «разбалованность». Главная причина страха — столкновение двух реальностей. В отпуске вы жили в режиме свободы и сами решали, когда встать, что есть, чем заняться. Контроль над временем — базовая потребность в автономии. Работа — возвращение в систему, где время принадлежит не вам. Психика сопротивляется потере контроля.

Второй фактор — контраст. В отпуске вы были живым, наполненным человеком. На работе — функции, задачи, дедлайны. Переход из состояния «я просто существую» в «я должен» создаёт внутренний разрыв.

Третий — страх накопившегося хаоса. Вы рисуете в голове гору неотвеченных писем и нерешённых задач. Чаще всего это иллюзия, но тревогу она создаёт реальную.

Четвёртый — экзистенциальный. Отдых часто даёт возможность услышать себя. Если вы поняли, что работа перестала приносить радость, возвращение становится встречей с этим неприятным открытием.

Мы боимся не работы, а потери контакта с той версией себя, которой были в отпуске.

«Советую начать подготовку за два-три дня до работы, медленно входя в ритм. В первые дни беритесь только за самое важное. Создайте ритуал перехода: запланируйте что-то приятное после работы — встречу с другом, хороший ужин. Это даст мозгу якорь, что работа не отменяет удовольствие», — отмечает эксперт.

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