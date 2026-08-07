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Путешественница назвала типичную ошибку туристов, приезжающих в Пекин

Путешественница назвала типичную ошибку туристов, приезжающих в Пекин
Ошибка при поездки в Пекин
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Путешественница Арина Корелина назвала в рубрике «Теперь вы знаете» типичную ошибку туристов, приезжающих в Пекин. На карте кажется, что площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк Цзиншань практически соединены и погулять в том районе не представляет никакого затруднения. Из-за этого многие туристы попадают в ловушку.

«Приехав на место, вы обнаруживаете, что уже начиная с метро у вас каждые несколько метров проверяют паспорт и взятые заранее билеты и разрешения здесь находиться. На площадь Тяньаньмэнь попасть оказалось даже сложнее, потому что именное разрешение на проход нужно было оформлять минимум за сутки. Так что к мавзолею Мао попасть спонтанно так и не удалось», — сказала путешественница.

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Музей не продаёт билеты день в день: они появляются за семь дней до посещения, а дальше их наличие зависит от ажиотажа туристов. Покупка именная, иностранцам для входа нужен паспорт, использованный при бронировании. Войти можно только через южные ворота Умэнь, а выйти — через северные Шэньумэнь или восточные Дунхуамэнь. По понедельникам музей обычно закрыт, кроме отдельных праздничных дней.

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