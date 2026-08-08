Гастроэнтеролог перечислил различия между отравлением и кишечной инфекцией

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов перечислил в разговоре с «Чемпионатом» различия между отравлением и кишечной инфекцией. Важно понимать: не любое ухудшение самочувствия после еды означает именно отравление. Иногда причиной может быть переедание, слишком жирная пища, непривычные продукты во время путешествия или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При классическом пищевом отравлении симптомы часто появляются достаточно быстро — через несколько часов после употребления подозрительного продукта. Человек может почувствовать слабость, тошноту, спазмы в животе, затем появляются рвота и жидкий стул.

При кишечных инфекциях ситуация может развиваться немного иначе: симптомы могут сохраняться дольше, чаще сопровождаются повышением температуры, выраженной слабостью и признаками обезвоживания. Однако точно определить причину по одним симптомам невозможно — иногда требуется консультация врача и обследование.

«Одна из самых частых ошибок пациентов — пытаться самостоятельно определить причину и сразу принимать лекарства «от всего». При кишечных симптомах важно оценить состояние человека, особенно если речь идёт о ребенке, пожилом человеке или пациенте с хроническими заболеваниями», — предупреждает специалист.

Обратиться за медицинской помощью стоит, если высокая температура сохраняется, появилась кровь в стуле, сильные боли в животе, многократная рвота, выраженная слабость, признаки обезвоживания — сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание. Особенно внимательно нужно относиться к таким симптомам у детей и пожилых людей, поскольку у них потеря жидкости развивается быстрее.

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