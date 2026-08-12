Диетолог рассказала, кому полезен кофе без кофеина

Кофе без кофеина (декаф) — это те же зёрна арабики или робусты, прошедшие специальную очистку. В отличие от обычного напитка, содержащего 70–120 мг кофеина, в декафе остаются лишь следовые количества, не влияющие на сердцебиение, объяснила в беседе с URA.RU врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам эксперта, декаф сохраняет антиоксиданты и полезные свойства: он благотворно влияет на печень, снижает риск диабета второго типа и нейродегенеративных заболеваний. Такой кофе рекомендуется людям с повышенной чувствительностью к кофеину, нарушениями циркадных ритмов, болезнями ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, а также беременным и кормящим женщинам.

Однако врач предупредила, что декаф не даёт бодрящего эффекта, а при аллергии на хлорогеновую кислоту или катехол от напитка стоит отказаться. Безопасная норма — не более 2–3 чашек в день, так как остаточное содержание кофеина всё же присутствует.

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