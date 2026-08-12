Нутрициолог рассказала, помогает ли диета по группе крови похудеть

Строгое следование таким рекомендациям может обернуться дефицитом витаминов и минералов. Семейный нутрициолог Наталья Шипарева в беседе с NEWS.ru заявила, что эффективность диеты, основанной на группе крови, до сих пор не доказана наукой.

Методика, разработанная американским натуропатом Питером Д’Адамо, строится на красивой теории о том, что каждой группе крови соответствует свой тип питания: охотников, земледельцев или кочевников. Однако, по словам эксперта, современная генетика не нашла связи между группой крови и ферментативной активностью ЖКТ.

Наталья Шипарева сослалась на исследование Университета Торонто, которое показало, что улучшение самочувствия участников было связано лишь с общим переходом на более здоровый рацион, а не с соответствием пищи группе крови. Сама диета не вредна — она исключает фастфуд и сахар, — но жёсткие ограничения могут приводить к серьёзным дефицитам. Например, предписанное второй группе вегетарианство без грамотного подхода чревато нехваткой железа и витамина B12.

«Диета по группе крови работает не благодаря генетике, а вопреки — за счёт общего оздоровления рациона. Дорогие анализы и консультации здесь избыточны», — резюмировала нутрициолог.

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