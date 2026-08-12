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Диетолог предупредила об опасности сочетания арбуза с хлебом

Диетолог предупредила об опасности сочетания арбуза с хлебом
Риски сочетания арбуза с хлебом
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Употребление арбуза с хлебом может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По словам эксперта, такое сочетание несёт потенциальные риски, поскольку содержит большое количество фруктозы и углеводов с высоким гликемическим индексом. Это может вызвать резкие скачки сахара в крови, повышенную нагрузку на поджелудочную железу, а также вздутие, газообразование и брожение в кишечнике.

Особую осторожность следует проявить людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, нарушением толерантности к глюкозе, заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и почек. Им от такого эксперимента лучше отказаться.

Кроме того, диетолог предостерегает от маринования арбуза соевым соусом — из-за высокого содержания натрия это блюдо способствует задержке жидкости. Людям, склонным к отёкам или страдающим гипертонией, такое сочетание не рекомендуется.

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