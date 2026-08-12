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Кардиолог рассказал, сколько нужно смеяться для здоровья сердца

Кардиолог рассказал, сколько нужно смеяться для здоровья сердца
Сколько нужно смеяться для здоровья сердца
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Смех влияет на сердечно-сосудистую систему. Врач-кардиолог Евгений Кокин в беседе с Life.ru объяснил, что он стимулирует выработку оксида азота, расширяющего сосуды и улучшающего кровоток.

«Это мягкая «гимнастика» для артерий», — отметил специалист.

При регулярной практике смех способствует снижению давления, улучшению эластичности сосудов и снижению стресса. Однако он не заменяет лекарства, а служит лишь вспомогательным профилактическим инструментом.

Исследования подтверждают, что у смеющихся реже раза в месяц риск сердечно-сосудистых событий выше на 62%, а после просмотра комедии кровоток улучшается на 22%. Рекомендуемая «доза» — искренний смех ежедневно по 5-10 минут или хотя бы несколько раз в неделю.

«Смех — бесплатный и приятный способ поддержать сердце. Улыбнитесь прямо сейчас — это первый шаг к здоровью», — резюмировал Кокин.

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