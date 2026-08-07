Создатель бегового клуба ERA Александр Элконин дал совет начинающим тренерам

Создатель бегового клуба ERA Александр Элконин в интервью «Чемпионату» дал совет начинающим тренерам. По его словам, одна из проблем у новичков – ожидание быстрого результата.

«Человек отучился, и дальше ему нужно собрать группу людей, с кем он будет работать. И здесь приходится начинать с минимума, с одного человека, потом будет два, три. И это хорошо, дело начнёт расти потихонечку. Это актуально для всех сфер», — сказал эксперт.

Элконин отметил: если человек делает и понимает, что работает в нужном направлении, важно не отвлекаться на мелкие трудности, время от времени препятствующие движению.

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