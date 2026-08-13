Психолог назвала три стратегии преодоления кризиса

Почему одни люди выходят из кризисов с минимальными потерями, а другие годами не могут оправиться от удара? Как рассказала в беседе с «Чемпионатом» клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории клиники ментального здоровья «Аксона» Светлана Киреенко, ответ кроется в копинг-стратегиях — способах совладания со стрессом. Главное правило — гибкость, и этот навык можно и нужно развивать.

На клинических примерах специалист показала, какие стратегии работают, а какие загоняют в более глубокий кризис.

Избегание. Женщина после сокращения ушла в быт и сериалы, боясь даже думать о поиске работы. Проблема не решилась, а обрастала виной и тревогой. Выход — разбить задачу на микрошаги. Через три месяца она вышла на новую работу.

Эмоциональное реагирование без действий. Мужчина ярко проживал стресс, но не менял ситуацию. Эмоции стали заменой действиям. Решение — разделить чувства и поступки, задавая себе вопрос «Что я могу сделать?», а не «Что я чувствую?». Внедрение планирования помогло ему восстановить сон и выполнить план.

Продуктивный копинг (осознанные действия, мысли и эмоции). Женщина после развода не отрицала боль, но анализировала произошедшее, искала поддержку и планировала новую жизнь. Через полгода она вышла на новую работу и начала новые отношения. Вывод: продуктивные стратегии не делают жизнь безболезненной, но делают её управляемой.

Психолог перечислила признаки неэффективных стратегий: постоянная усталость, избегание проблем, эмоциональные срывы, накопление трудностей и потеря интереса к жизни. Для развития здорового копинга она рекомендует осознанность, поиск поддержки, разбивку задач на мелкие шаги и заботу о сне и питании.

«Трудности были, есть и будут. Но нам выбирать, как на них реагировать. Когда вы знаете, как справляться, вы перестаёте быть жертвой обстоятельств и становитесь автором своей жизни», — резюмировала Киреенко.

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