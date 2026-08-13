15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала три стратегии преодоления кризиса

Психолог назвала три стратегии преодоления кризиса
Психолог назвала три стратегии преодоления кризиса
Комментарии

Почему одни люди выходят из кризисов с минимальными потерями, а другие годами не могут оправиться от удара? Как рассказала в беседе с «Чемпионатом» клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории клиники ментального здоровья «Аксона» Светлана Киреенко, ответ кроется в копинг-стратегиях — способах совладания со стрессом. Главное правило — гибкость, и этот навык можно и нужно развивать.

На клинических примерах специалист показала, какие стратегии работают, а какие загоняют в более глубокий кризис.

Избегание. Женщина после сокращения ушла в быт и сериалы, боясь даже думать о поиске работы. Проблема не решилась, а обрастала виной и тревогой. Выход — разбить задачу на микрошаги. Через три месяца она вышла на новую работу.

Эмоциональное реагирование без действий. Мужчина ярко проживал стресс, но не менял ситуацию. Эмоции стали заменой действиям. Решение — разделить чувства и поступки, задавая себе вопрос «Что я могу сделать?», а не «Что я чувствую?». Внедрение планирования помогло ему восстановить сон и выполнить план.

Продуктивный копинг (осознанные действия, мысли и эмоции). Женщина после развода не отрицала боль, но анализировала произошедшее, искала поддержку и планировала новую жизнь. Через полгода она вышла на новую работу и начала новые отношения. Вывод: продуктивные стратегии не делают жизнь безболезненной, но делают её управляемой.

Психолог перечислила признаки неэффективных стратегий: постоянная усталость, избегание проблем, эмоциональные срывы, накопление трудностей и потеря интереса к жизни. Для развития здорового копинга она рекомендует осознанность, поиск поддержки, разбивку задач на мелкие шаги и заботу о сне и питании.

«Трудности были, есть и будут. Но нам выбирать, как на них реагировать. Когда вы знаете, как справляться, вы перестаёте быть жертвой обстоятельств и становитесь автором своей жизни», — резюмировала Киреенко.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
«Ещё один ролик — и спать». Почему от ленты соцсетей так трудно оторваться? «Ещё один ролик — и спать». Почему от ленты соцсетей так трудно оторваться?
Как правильно заводить полезные контакты и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу Как правильно заводить полезные контакты и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android