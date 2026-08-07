Основатель бегового клуба ERA Александр Элконин рассказал, как бег меняет жизнь

Основатель бегового клуба ERA Александр Элконин в интервью «Чемпионату» рассказал, как бег меняет жизнь. По его словам, люди приходят на тренировки с совершенно разными целями.

«Беговые тренировки действительно меняют жизнь. Можно ожидать, что участники станут здоровее. Хотя гарантий нет – бег, как любой спорт, травмоопасен. Но меняется не только тело. Внутри нашего сообщества образовывались семьи, находились друзья. Просто потому, что люди пересекались на бегу», — сказал Элконин.

Спортсмен добавил, что довольно много людей меняют профессию. Они приходят просто тренироваться, а через несколько лет решают, что тоже хотят быть тренером по бегу.

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