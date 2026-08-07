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Основатель бегового клуба ERA Александр Элконин рассказал, как бег меняет жизнь

Основатель бегового клуба ERA Александр Элконин рассказал, как бег меняет жизнь
Александр Элконин
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Основатель бегового клуба ERA Александр Элконин в интервью «Чемпионату» рассказал, как бег меняет жизнь. По его словам, люди приходят на тренировки с совершенно разными целями.

«Беговые тренировки действительно меняют жизнь. Можно ожидать, что участники станут здоровее. Хотя гарантий нет – бег, как любой спорт, травмоопасен. Но меняется не только тело. Внутри нашего сообщества образовывались семьи, находились друзья. Просто потому, что люди пересекались на бегу», — сказал Элконин.

Читайте интервью по ссылке:
«Важно не отвлекаться на трудности». Как доктор Александр Элконин создал беговой клуб ERA
Эксклюзив
«Важно не отвлекаться на трудности». Как доктор Александр Элконин создал беговой клуб ERA

Спортсмен добавил, что довольно много людей меняют профессию. Они приходят просто тренироваться, а через несколько лет решают, что тоже хотят быть тренером по бегу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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