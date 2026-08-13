Врач назвал пять фатальных ошибок при оказании первой помощи

В экстренной ситуации счёт идёт на секунды, но неправильные действия могут стоить пострадавшему жизни. О самых распространённых и опасных заблуждениях при оказании первой помощи в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии ИНОПР Пироговского Университета Динар Халиуллин.

Главный принцип — не навреди. В погоне за спасением люди часто совершают действия, которые серьёзно усугубляют состояние пациента.

Первая ошибка — лишнее перемещение. Многие очевидцы ДТП стремятся вытащить человека из машины или поставить его на ноги. Однако при подозрении на травму позвоночника или перелом любое смещение может привести к повреждению спинного мозга. Перемещать раненого разрешено только в случае прямой угрозы (пожар, обрушение).

Вторая ошибка — необоснованное наложение жгута. Увидев кровь, люди хватаются за жгут, но он показан исключительно при артериальном кровотечении (алая пульсирующая струя). При венозном или капиллярном кровотечении жгут вызывает некроз тканей. Если жгут наложен, важно помнить о времени: летом не более часа, зимой — не более 30 минут.

Третья ошибка — запрокидывание головы при носовом кровотечении. Это один из самых живучих мифов. Когда человек запрокидывает голову, кровь стекает в пищевод и может попасть в дыхательные пути, вызывая рвоту или удушье. Правильно — наклонить голову вперёд и зажать ноздри на 10-15 минут.

Четвёртая ошибка — попытки разжать зубы при судорогах. Стремясь защитить язык, люди вставляют в рот ложки и пальцы. Это чревато переломом зубов и травмой гортани, а предмет может перекрыть дыхание. Достаточно придержать голову и повернуть человека на бок.

Пятая ошибка — извлечение инородного тела из раны. Если в теле застрял нож или осколок, его вытаскивать запрещено. Предмет сдавливает сосуды и сдерживает кровотечение. Его удаление в полевых условиях почти гарантированно приведёт к массивной кровопотере. Необходимо зафиксировать предмет валиком из бинта и срочно транспортировать пациента в больницу.

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